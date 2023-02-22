22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2023 15:32
Başkan Erdoğan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Aleyna Ölmez'i ziyareti.
Enkaz ittifakı deprem sonrası telaşa kapıldı!
"Enkaz ittifakı" deprem sonrası telaşa kapıldı!
Seyyar tamir aracı da görevde
Seyyar tamir aracı da görevde
Erdoğan Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Danıştay kararıyla 5 mahalle enkaz altında kaldı
Danıştay kararıyla 5 mahalle enkaz altında kaldı
İzolatör sistemi hayat kurtardı
İzolatör sistemi hayat kurtardı
Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’i ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor
Yıkımın uydu görüntüleri
Yıkımın uydu görüntüleri
Zeytin bahçesi ikiye bölündü
Zeytin bahçesi ikiye bölündü
Hasarlı binalarda kontrollü yıkım
Hasarlı binalarda kontrollü yıkım
CHP’li Okuyan Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu ile görüştü
Bakan Koca’dan kritik uyarı
Bakan Koca’dan kritik uyarı
Telafi desteği neleri içeriyor?
"Telafi desteği" neleri içeriyor?
Daha Fazla Video Göster