19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare Kampı'na telefon bağlantısıyla katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare Kampı'na telefon bağlantısıyla katıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 17:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarına telefonla hitap etti. Başkan Erdoğan, "Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle 2023'e çok daha güçlü hazırlanmış olacaksınız" dedi.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan ses teknikerine tokat
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat
Ekonomi neden hedefte?
Ekonomi neden hedefte?
Başkan Erdoğan’dan 2023 vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgusu!
Erdoğan Afrikalı gençler ile bir araya geldi
Erdoğan Afrikalı gençler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan Afrikalı First Lady’ler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan Afrikalı First Lady'ler ile bir araya geldi
Dövizi neden yükseltiyorlar?
Dövizi neden yükseltiyorlar?
Opera binası usulsüzlüğü
Opera binası usulsüzlüğü
Dünden bugüne TÜSİAD gerçeği
Dünden bugüne TÜSİAD gerçeği
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor!
Türkiye’nin 8’inci uydusu TÜRKSAT 5B uzay yolunda!
Türkiye'nin 8'inci uydusu TÜRKSAT 5B uzay yolunda!
Türkiye’nin 8’inci uydusu fırlatıldı
Türkiye'nin 8'inci uydusu fırlatıldı
Babacan’dan Türkiye hakkında skandal sözler
Babacan'dan Türkiye hakkında skandal sözler
Daha Fazla Video Göster