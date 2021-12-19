Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare Kampı'na telefon bağlantısıyla katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarına telefonla hitap etti. Başkan Erdoğan, "Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle 2023'e çok daha güçlü hazırlanmış olacaksınız" dedi.