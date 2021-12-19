19 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare Kampı'na telefon bağlantısıyla katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarına telefonla hitap etti. Başkan Erdoğan, "Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle 2023'e çok daha güçlü hazırlanmış olacaksınız" dedi.