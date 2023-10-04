Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde! İşte o anlar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti çalışmalarına devam etmek üzere AK Parti Genel Merkezi’ne geçti. Başkan Erdoğan’ı kapıda parti görevlileri karşıladı. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN