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Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gwnel Merkezin'de. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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