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Başkan Erdoğan aile fotoğrafında! BRICS'te son gün

Başkan Erdoğan aile fotoğrafında! BRICS'te son gün

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 11:24
Rusya'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde son güne girildi. Zirvenin son gününde Başkan Erdoğan BRICS aile fotoğrafında yer aldı. Ayrıca Erdoğan Outreach/BRICS Plus formatındaki genel oturuma katıldı.
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