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Başkan Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

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Giriş: 25.08.2022 18:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mezarlıkta dua etti.
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