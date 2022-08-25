25 Ağustos 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mezarlıkta dua etti.