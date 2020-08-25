Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti.