25 Ağustos 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan Ahlat etkinlik alanında konuştu: Gençlerimizi Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Malazgirt'in temsil ettiği değerlere sahip çıkan Ahlat halkını tebrik ediyorum. Gençlerimizi Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyorum. Demiri demirle dövenlerin aşkına şahitlik ediyoruz.” dedi.