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Başkan Erdoğan Ağrı'da miting yapacak! Ağrılılar heyecanla bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 14:45
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da bugün seçim mitingi yapacak. Ağrılılar Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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