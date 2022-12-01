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Başkan Erdoğan Ağrı Patnos yolu açılışında kızların yöresel oyunun izledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2022 14:54
Tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nun 70 kilometrelik kesimi bugün hizmete giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "2,5 milyarlık yatırımla 1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmede kararlıyız. Yaptığımız yatırımlarla tarih boyunca ilmin, sanatın yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz." dedi. Erdoğan, "2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir." ifadelerini kullandı. Açılışın ardından ise Ağrı Folklör ekibinin yöresel oyunun izledi.
Başkan Erdoğan Ağrı yöresel oyunun izledi
Başkan Erdoğan Ağrı yöresel oyunun izledi
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