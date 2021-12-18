18 Aralık 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.