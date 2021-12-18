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Başkan Erdoğan: Afrika ile ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2021 11:29
Güncelleme:18.12.2021 11:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ile ikili ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.
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