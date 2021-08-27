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Başkan Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik

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Giriş: 27.08.2021 21:07
Son dakikia haberi: Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere değinen Başkan Erdoğan, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu" açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca, "Sivillerimizi de ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.

"AFGANİSTAN'DAN AZ SAYIDA TEKNİK ELEMANIMIZ HARİÇ&NBSP;TÜM EKİPLERİMİZİ ÇEKTİK"

Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili şunları kaydetti:

"Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz."

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