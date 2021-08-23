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Başkan Erdoğan Afganistan diplomasisi kapsamında 7 lider ile görüştü | Erdoğan dünyaya Afganistan için hangi mesajları verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.08.2021 19:38
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı saat 14.45'te başladı. Toplantıda Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları ile Batı Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında bu bölgelerde yapılan çalışmalar ele alınacak. Ayrıca Afganistan'daki son durum ve olası göç hareketine karşı İran sınırında alınan önlemler de değerlendirilecek.
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