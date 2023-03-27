27 Mart 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Adıyaman'da düzenlenen iftar programında konuştu
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün de Adıyaman'a geldi. 4 bin 431 konutun temelini atan Başkan Erdoğan ardından depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada "Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız 'Başkanım ne olur bize bunların eline bırakmayın' diyor. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.