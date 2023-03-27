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Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor! Başkan Erdoğan "Üsküdar Obası"nı açacak

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 09:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın afetinden sonra ikinci kez depremin vurduğu Adıyaman'a gidiyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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