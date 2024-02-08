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Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Adıyaman'a gidiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
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