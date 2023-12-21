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Başkan Erdoğan aday belirleme mesaisinde!

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Giriş: 21.12.2023 18:06
Güncelleme:21.12.2023 18:14
Gözler, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde aday mesasine devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep'ten il ve ilçe başkanları ile milletvekillerine "Şehrinizde kimi aday görmek istiyorsunuz?" diye sordu. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak merakla beklenirken, AK Parti ve MHP heyetlerinin cuma günü 13'üncü kez bir araya geleceği belirtildi.
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