22 Mayıs 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Adana'da! 81 ilden gelen on binlerce gençle buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşuyor. Adana'daki dev şölende gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "2023'e 85 milyon omuz omuza yürüyeceğiz" dedi. Muhalefetin gençler üzerinden yaptığı algı operasyonları ve gerginlik ortamlarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Gençlerimizi peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız" şeklinde konuştu.