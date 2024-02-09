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Başkan Erdoğan Açılış Töreni’nde konuştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 18:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni’ne katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında “Diploması formuyla şehir küresel marka haline geldi.” dedi.
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