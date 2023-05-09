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Başkan Erdoğan açıklayacak! 700 bin kamu işçisinin beklediği zam oranı 11.30'da belli oluyor

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 09:36
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığında gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Başkan Erdoğan, zam oranının bugün açıklanacağını duyurmuştu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ anlattı.
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