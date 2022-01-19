19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan açıkladı: Muhtar maaşı 4.250 TL oldu

Başkan Erdoğan açıkladı: Muhtar maaşı 4.250 TL oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2022 15:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan muhtarları sevindirecek müjdeyi verdi. Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılacağına duyuran Başkan Erdoğan, bu rakamın 4 bin 250 TL olacağını söyledi.
Erdoğan açıkladı: Muhtar maaşı 4.250 TL oldu
Erdoğan açıkladı: Muhtar maaşı 4.250 TL oldu
MİT TIR’ları ihanetinin 8. yılı
MİT TIR’ları ihanetinin 8. yılı
CHP içinde adaylık rekabeti mi?
CHP içinde "adaylık rekabeti" mi?
Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu
Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Dünya diken üstünde! Savaş çıkar mı?
Ankara yönünde yol kapandı
Ankara yönünde yol kapandı
7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
Hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?
Hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?
Gaziantep Valisi A Haber’de
Gaziantep Valisi A Haber'de
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
PKK kuryesi bir bir itiraf etti! HTS kayıtları ortaya çıktı
PKK kuryesi bir bir itiraf etti! HTS kayıtları ortaya çıktı
FETÖ’nün ilk kurşunu!
FETÖ'nün ilk kurşunu!
Daha Fazla Video Göster