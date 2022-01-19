19 Ocak 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan açıkladı: Muhtar maaşı 4.250 TL oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan muhtarları sevindirecek müjdeyi verdi. Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılacağına duyuran Başkan Erdoğan, bu rakamın 4 bin 250 TL olacağını söyledi.