Başkan Erdoğan açıkladı depremzede öğrenciye ek kontenjan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda 80 binden fazla vatandaşın yer aldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuştu. Seçim öncesi kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum (7'li ittifak) kişileri başa getirmez." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, dev mitinge katılım sayısını açıklayarak, "Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerine yer verdi. Konuşmasında bir de müjde veren Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını söyledi. Sözlerinin en vurucu kısmında 7’li koalisyonun terör örgütü ve siyasi uzantısı HDPKK ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yüklenerek,“14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay Bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay Vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.” cümlelerini kullandı..