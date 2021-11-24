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Başkan Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni kabul ediyor | İşte görüşmeden ilk görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2021 16:39
Güncelleme:24.11.2021 16:39
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Zayid'i konuk ediyor. Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınması bekleniyor.
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