Başkan Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek ve Türk Evi’nin açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere 19-22 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın; ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, New York'taki Türk Evi’nin de açılışını yapacak.

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