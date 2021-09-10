10 Eylül 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek ve Türk Evi’nin açılışını yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere 19-22 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın; ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, New York'taki Türk Evi’nin de açılışını yapacak.