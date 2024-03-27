Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine odaklandı. Ancak sonrası da önemli. Başkan Erdoğan, seçimlerin ardından diplomasi turuna çıkacak. 22 Nisan'da Irak'a gidecek, 9 Mayıs'ta da ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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