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Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 10:37
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine odaklandı. Ancak sonrası da önemli. Başkan Erdoğan, seçimlerin ardından diplomasi turuna çıkacak. 22 Nisan'da Irak'a gidecek, 9 Mayıs'ta da ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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