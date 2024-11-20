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Başkan Erdoğan: ABD’nin Suriye'den çekilmesine hazırız

Başkan Erdoğan: ABD’nin Suriye'den çekilmesine hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 18:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da katıldığı g20 zirvesi dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden'ın füze kararı hakkında konuşan Erdoğan, "tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir." ifadelerini kullandı. ABD’de başkan seçilen Trump’ın ekibindeki isimler hakkında ise, "Bizim için iktidara gelmeden insanların neleri söylediği, neleri düşündüğü önemsiz değil" dedi.
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