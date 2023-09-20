20 Eylül 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ABD’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Zirvede ayrıca Doğu Akdeniz'deki enerji stratejisi de masaya yatırıldı. Görüşmeye dair paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." mesajını verdi.