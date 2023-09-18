Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sebebiyle New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ABD’li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı. Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.