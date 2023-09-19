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Başkan Erdoğan ABD merkezli PBS’ye konuştu: Rusya’ya Batı’ya güvendiğim kadar güveniyorum

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 08:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika merkezli PBS kanalına konuştu. Hem İsveç'in NATO üyeliğinden hem de ABD ile ilişkilere kadar birçok kritik noktaya değindi.
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Başkan Erdoğan ABD merkezli PBS’ye konuştu
Başkan Erdoğan ABD merkezli PBS’ye konuştu
Başkan Erdoğan PBS’e konuştu
Başkan Erdoğan PBS'e konuştu
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