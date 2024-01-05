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Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul edecek! Kritik görüşmede hangi konular ele alınacak?

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Giriş: 05.01.2024 13:16
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmesi beklenirken yarın ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrası öğle saatlerinde Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul edecek. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...
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