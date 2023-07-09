Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.