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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü! Gündem İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi...

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Giriş: 09.07.2023 21:06
Güncelleme:09.07.2023 21:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.
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