14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi sona erdi! "Batı'nın sessizliği kabul edilemez!"
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya gelmesinin ardından Başkan Erdoğan ile Külliye'de bir aray geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin detayları belli oldu. Görüşme sonra İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Gazze ve kalıcı ateşkes vurgusu yapıldı.