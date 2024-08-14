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Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi sona erdi!

Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi sona erdi! "Batı'nın sessizliği kabul edilemez!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 22:17
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya gelmesinin ardından Başkan Erdoğan ile Külliye'de bir aray geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin detayları belli oldu. Görüşme sonra İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Gazze ve kalıcı ateşkes vurgusu yapıldı.
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"Batı'nın sessizliği kabul edilemez!"
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