Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abbas’ı Külliye'de ağırladı

Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi. Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Başkan Erdoğan Abbas ile Külliye'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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