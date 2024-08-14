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Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abbas’ı Külliye'de ağırladı

Başkan Erdoğan- Abbas görüşmesi başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abbas’ı Külliye'de ağırladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 20:03
Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi. Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Başkan Erdoğan Abbas ile Külliye'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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