Başkan Erdoğan A Haber'in sorusuna net yanıt verdi: Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar bunu yemezler!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Maduro önemli açıklamalarda bulundu. İki ülkenin ticaret hacminin geçen yıl üç kat arttığını belirten Erdoğan, "Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, A Haber'in Yunanistan'daki Amerikan üsleri hakkında sorduğu soruya, "Bunlar 'Rusya'ya karşı kurulu' diyorlar. Bunu yemezler." yanıtını verdi.