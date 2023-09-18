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Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu: İş yapmaya geldik! Concordia'da çok yönlü cevaplar verdim

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Giriş: 18.09.2023 23:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 13. Concordia Yıllık Zirvesi kapsamında ABD'li iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan, “ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarını artırmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi için ise net mesaj veren Başkan Erdoğan, “Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Corcordia Yıllık Zirvesi'nin ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yapmaya geldik" dedi.
Başkan Erdoğan A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu
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