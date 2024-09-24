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Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu!

Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 20:27
Başkan Erdoğan BM'deki konuşması sonrası Türkevine yaptığı A Haber'e yaptığı açıklamada "ABD tavrını ortaya koymalı, İsrail'in karşısında olmalı tavrını net belirleyerek hareket etmeli" dedi.
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