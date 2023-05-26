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Başkan Erdoğan A Haber'de | Kılıçdaroğlu'na anayasa tepkisi: İlk 4 madde değişebilir dedi

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Giriş: 26.05.2023 22:04
Güncelleme:26.05.2023 22:08
28 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin merak edilenleri bu akşam A Haber, ATV, A PARA, A NEWS ortak yayınında açıkladı. Kapalı kapılar arkasında HDP ile pazarlığa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği tavizleri aktaran Başkan Erdoğan "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişebilir dedi" ifadelerini kullandı. Petrol ve doğal gazda yeni müjdelerin geleceğinin haberini veren Başkan Erdoğan, özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı döneme vurgu yaparak "Sondaj gemilerini Berat Bey döneminde aldık" dedi.
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