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Başkan Erdoğan 9. kez Genel Başkan seçildi

Başkan Erdoğan 9. kez Genel Başkan seçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 16:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Levent Aydın ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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