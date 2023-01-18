18 Ocak 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan 6'lı masayı sıraya dizdi: Babacan, Akşener, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda altılı masanın ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Onlarca toplantıya rağmen hala bir aday belirleyemeyen ve her geçen gün aralarındaki kriz büyüyen 6 benzemezin, çirkin iftiralarına tek tek yanıt veren Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı.