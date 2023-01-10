Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''6 kaptan bir gemiyi batırır! Uzaktan kumandalı bir Cumhurbaşkanına oy verin demek milletin aklıyla alay etmek demektir!'' dedi.