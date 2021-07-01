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Başkan Erdoğan 50 milyon doz aşı 'hayırlı olsun' deyip paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 12:12
Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmalarına son sürat devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamanın 50 milyonu aştığını söyledi. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." dedi.
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