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Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi

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Giriş: 10.04.2021 11:15
Güncelleme:10.04.2021 11:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.Forumun icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Rabbimden her birinize muvaffakiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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