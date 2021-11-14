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Başkan Erdoğan: 3600 ek göstergeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.11.2021 15:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Memur-Sen davamıza omuz veriyor. Memur-Sen her zaman onurlu, dik bir duruş sergilemiştir." dedi. Asgari ücret görüşmelerine de değinen Başkan Erdoğan, "Sabit ücretle çalışanı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge için müjdeli haberi "Önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız" ifadeleriyle verdi.
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
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