Başkan Erdoğan: 3600 ek göstergeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Memur-Sen davamıza omuz veriyor. Memur-Sen her zaman onurlu, dik bir duruş sergilemiştir." dedi. Asgari ücret görüşmelerine de değinen Başkan Erdoğan, "Sabit ücretle çalışanı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge için müjdeli haberi "Önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız" ifadeleriyle verdi.