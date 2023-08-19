Başkan Erdoğan 3 ülkeyi ziyaret edecek | Erdoğan, Putin ile görüşecek! Yüz yüze görüşmede ana gündem tahıl koridoru olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yoğun bir gündem bekliyor. Başkan Erdoğan yarın Macaristan'a günübirlik bir ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın gündeminde Hindistan ve ABD gezisi de var. Bunun yanında Rusya lideri Putin ile de görüşecek. Yüz yüze görüşmede ana gündem tahıl koridoru olacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.

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