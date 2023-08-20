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Başkan Erdoğan 3 ülkeyi ziyaret edecek

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 10:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a günübirlik bir ziyarette bulunacak. Macaristan'ın kuruluş günü kutlamalarına katılacak olan Erdoğan'ın, davetli diğer liderlerle de  görüşmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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