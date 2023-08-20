Başkan Erdoğan 3 ülkeyi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a günübirlik bir ziyarette bulunacak. Macaristan'ın kuruluş günü kutlamalarına katılacak olan Erdoğan'ın, davetli diğer liderlerle de görüşmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.

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