01 Şubat 2022, Salı
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Başkan Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek. Başkan Erdoğan, Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Ayrıntılar Ukrayna’dan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.