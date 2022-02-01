01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek

Başkan Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2022 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek. Başkan Erdoğan, Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Ayrıntılar Ukrayna’dan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.
Ukrayna’da diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Ukrayna'da diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek
Erdoğan 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek
Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı!
Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı!
Teslim olan terörist PKK’nın iç yüzünü anlattı
Teslim olan terörist PKK'nın iç yüzünü anlattı
CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı?
CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı?
Yeşil ışığın gizemi çözüldü
Yeşil ışığın gizemi çözüldü
O isme rüşvet kurşunu!
O isme rüşvet kurşunu!
Başkan Erdoğan’ı savundu suçlu bulundu!
Başkan Erdoğan’ı savundu suçlu bulundu!
İmamoğlu’na sunulan 3 formül!
İmamoğlu'na sunulan 3 formül!
A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu
A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu
Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi!
Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi!
Kılıçdaroğlu’na isyan etti!
Kılıçdaroğlu'na isyan etti!
Daha Fazla Video Göster