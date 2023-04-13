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Başkan Erdoğan 3. kez Malatya'da! Deprem konutlarının temelini atacak

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da deprem konutlarının temelini atacak. Aynı zamanda bin 442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreni yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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