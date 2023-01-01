01 Ocak 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan 2022'de yapılan hizmet ve projeleri tek tek paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de yapılan hizmetleri, projeleri paylaştı. 2022'de kentsel dönüşüm ve konut edindirme alanlarında neler yapıldı? Gençlere yönelik ve spor alanlarında neler yapıldı? Detayları A Haber ekiplerinden Hande Bayraktar ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.