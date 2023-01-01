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Başkan Erdoğan 2022'de yapılan hizmet ve projeleri tek tek paylaştı

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 10:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de yapılan hizmetleri, projeleri paylaştı. 2022'de kentsel dönüşüm ve konut edindirme alanlarında neler yapıldı? Gençlere yönelik ve spor alanlarında neler yapıldı? Detayları A Haber ekiplerinden Hande Bayraktar ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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