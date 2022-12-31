Başkan Erdoğan 2022’de barış için öncü rol oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasının ardından yaptığı yurt dışı ziyaretlerde yoğun barış diplomasisi yürüttü. Peki, Başkan Erdoğan, 2022'de hangi ziyaretlerde bulundu? İşte tüm detaylar…

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