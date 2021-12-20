20 Aralık 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan 2022 yılı burs ve kredi zamlarını açıkladı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek üniversiteliye verilecek olan burs ve kredi fiyatlarını açıkladı. İşte üniversitelinin 2022 yılında alacağı yeni burs ve kredi ücretleri...